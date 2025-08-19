Mujer atacada con machete por su pareja en Tipitapa, hubiese preferido morir con su primo

El joven Cruz Sevilla Sánchez, dijo este martes a Tu Nueva Radio Ya que su hermana Yelfrin Arróliga Sánchez, continúa ingresada en el hospital Alemán Nicaragüense, tras ser herida con machete el pasado domingo por su celoso marido Orlando Elis Espino Soza de 36 años, alías “El Chigüín”.

Los hechos ocurrieron afuera del billar Los Gemelos en la comunidad San Juan de la Plywood en Tipitapa, hasta donde Orlando Espino fue llevado en moto por un sujeto apodado “El Gorrión”, quien al parecer se encargó de “calentarle la cabeza” al hombre, diciéndole que doña Yelfrin estaba con otro varón.

El salvaje de Orlando Espino tras discutir con doña Yelfrin le asestó un machetazo en el rostro, otro en el hombro derecho y le amputó la mano derecha, ante la mirada atónita de Carlos Eduardo Sánchez, de 30 años, primo de la señora y con quien se andaba divirtiendo en el billar.

Carlos Eduardo al ver la furia de Orlando comenzó a correr, pero fue alcanzado por el sujeto y asesinado de varios machetazos, principalmente en la espalda, quedando muerto a la orilla de una cuneta.

“Ella nos contó que ese día él llegó a reclamarle el por qué andaba con su pariente, pues él ya le había prohibido que se juntara con sus familiares, y como ella le respondía que prefería a su familia y no a un hombre, se arrechó, la agredió y después mató a mi primo”, dijo el joven Cruz.

“Mi hermana se siente mal por lo que pasó, ella nos dice que para que la cuidamos, que hubiese preferido morir y que la enterrasen junto a nuestro primo” dijo el joven Cruz que le expresó su hermana, de quien tiene miedo que hasta pueda suicidarse por lo ocurrido.

Doña Yelfrin procreó con su anterior pareja un hijo que ahora tiene 13 años y padece de paraplejia, ahorita está en casa de la familia de su papá. “El niño necesita de su mamá, pues lo alimentan con sondas y tiene un cuido especial”.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Yelfrin es originaria de Nueva Guinea, Caribe Sur, pero desde hace un tiempo vive en Tipitapa, mientras que su primo habitaba en el barrio Las Torres, en Managua.

El joven Cruz, y demás familiares piden a las personas que sepan del paradero de Orlando Espino lo hagan saber a la Policía, pues ellos temen que les vaya a hacer algo o quiera volver a hacerle daño a su hermana.

Además, solicitó a las personas de buen corazón ayuda económica para el cuido de su hermana en tanto permanece ingresada en el hospital, donde en los próximos días será intervenida quirúrgicamente en el rostro.

Sobre el caso se especula en redes sociales que familiares del fallecido Carlos Eduardo Sánchez, ofrecen Mil 500 dólares para quien de información que permita su captura, para que responda por el crimen cometido.