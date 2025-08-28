Pareja en motocicleta perece al ser impactados de frente por una camioneta en carretera vieja a León

De forma instantánea murieron un hombre y una mujer de identidades desconocidas, luego que la motocicleta en que viajaban fuese impactada de frente por la camioneta Hiluxe, doble cabina, cuyo conductor circulaba por el kilómetro 22 de la carretera vieja a León.

Según cazadores de noticias, el accidente de tránsito fue provocado por el conductor de la camioneta, supuestamente, al tratar de aventajar otro vehículo.

“Los agarró de frente la camioneta, el hombre quedó ahí muerto y la muchacha que al parecer anda embarazada salió catapultada, yendo a caer a una hondonada a orillas de la vía”, dijo nuestro informante.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del trágico accidente se movilizaron al lugar para apresar al conductor de la camioneta e investigar a fondo el caso.