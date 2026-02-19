Para prevenir muertes, Policía suma manejo temerario y detedrá 24 horas a motociclistas que no usen casco

La Policía de Tránsito Nacional anunció que a la infracción de no portar el casco se le sumó el manejo temerario por lo cual los motociclistas que no usen el medio de protección, además de pagar la multa respectiva serán detenidos durante 24 horas.

La medida fue a dada a conocer este jueves por la comisionada general Vilma Auxiliadora Reyes Sandoval durante una entrevista, en la cual destacó las campañas “Un Casco, Una Vida” y “Motociclista Salvá tu Vida”, destinadas a proteger la vida de los motorizados.

La jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional dijo que estas medidas se han tomado ante la resistencia de los motociclistas y hasta de sus pasajeros de utilizar los cascos de seguridad que pueden salvar su vida al momento de un accidente.

“Llevan el casco en el codo”, expresó la jefa policial, indicando que las medidas contra los motociclistas que violen las disposiciones de tránsito son con el fin de hacerles conciencia porque es preferible que pasen 24 horas detenidos antes de que los vayan a enterrar dentro de 24 horas.

La comisionada general dijo que en Nicaragua hay un parque de un millón 500 mil vehículos de los cuales el 61 por ciento son motocicletas, lo que representa 915 mil unidades de dos ruedas.

También recordó que se continúan suspendiendo por seis meses las licencias a personas que manejan en estado de embriaguez, quienes además son detenidas por 48 a 72 horas, y se les multa con 5 mil córdobas, aparte del pago de un seminario de 2 mil 500 córdobas.

También se está suspendiendo la licencia a personas que conducen a exceso de velocidad, además de aplicarles una multa de 2 mil 500 córdobas y el pago del seminario para reeducarlos en cuanto a su responsabilidad al momento de manejar vehículos por las calles.