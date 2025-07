Para el amor no hay edad: graban a hombre que «rogaba un beso» a ancianita en Managua

Una escena que ha desatado risas, ternura y, sobre todo, suspiros, llegó al WhatsApp 8711- 0456 de Tu Nueva Radio Ya, gracias al ojo agudo de nuestros informantes cazadores de noticias.

Los protagonistas de esta inusual y, encantadora historia de amor, son dos enamorados de identidades aún desconocidas, que fueron captados en las cercanías al mercado Roberto Huembes, dándose amor, mucho amor.

Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años, que tenía cariñosamente abrazada a una señora que ronda los sesenta, a quien le suplicaba unos cuantos besos mientras ella, entre risas nerviosas, trataba de resistirse.

Aunque el video no incluye audio, las imágenes hablan por sí solas. Y como buenos románticos que somos, no podemos evitar imaginarnos las palabras del Romeo: «¡Solo uno, mi amor, solo uno… mire que me tenés bien encendido!”

El video nos fue enviado porque aquí, en La Radio de los Enamorados, siempre celebramos las historias románticas. No juzgamos el amor por la edad ni por las apariencias, y mucho menos nos burlamos de quienes deciden expresar su cariño sin miedo y en plena vía pública.

A esta original pareja, Tu Nueva Radio Ya, les desea muchos años de feliz unión. Y hasta les invitamos a venir el próximo año e inscribirse en Ya Tu Boda 2026, donde seguramente serán la sensación.

¡Felicidades Tortotilos!