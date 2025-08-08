Par de nicaragüenses son capturados con 3 onzas de cocaína y 38 mil dólares en Texas, Estados Unidos

Los nicaragüenses Luis Antonio Ríos y Claudia Cruz Ríos fueron detenidos luego de que durante una redada antidroga, les incautaron más de tres onzas de cocaína y 38 mil dólares en efectivo en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Detención de nicaragüenses por tráfico de drogas en Texas

Los compatriotas supuestamente son medio hermanos y llegaron hace varios años a Estados Unidos, tras partir de su lugar de origen en la comunidad Palo Grande, en el municipio de Somotillo, Chinandega.

Las autoridades indicaron que la operación fue realizada después de recibir información de que la pareja de nicaragüenses y otras personas se estaban dedicando en la zona a la venta de distintos tipos de estupefacientes.

Ahora, Luis Ríos y Claudia Cruz Ríos se encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades y probablemente enfrenten cargos por tráfico de drogas.

