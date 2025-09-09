Padre estadounidense e hijo nicaragüense desaparecidos son encontrados con vida en un bosque de Brasil

Un ciudadano estadounidense y su hijo, de origen nicaragüense, quienes habían sido reportados como desaparecidos, fueron encontrados en un área boscosa en el Balneario Camboriú, en Santa Catarina, Brasil.

Las personas desaparecidas son Mark Alexander, de 48 años y originario de California, y su hijo Duncan Edward, de 13 años y natural de Nicaragua, a quienes la policía local encontró el martes, 2 de septiembre, cerca del cerro de Careca.

El caso fue reportado a la policía el domingo 31 de agosto por amigos de Mark, quienes comentaron que el hombre había estado hablando de extraterrestres y de un posible meteorito.

Los equipos de bomberos militares que los encontraron informaron que estaban acampando en medio del bosque.

El caso fue investigado por la Policía Civil y Militar de Santa Catarina desde que los teléfonos celulares del padre y el hijo fueron encontrados en la calle y, posteriormente, su auto fue hallado cerrado cerca de una zona de matorrales.

La Policía Civil de Santa Catarina, Brasil, continúa investigando el suceso.