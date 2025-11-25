Padre de 5 hijos fallece atropellado por un taxi en San Juan del Sur, Rivas

Víctima de politraumatismo murió la noche de este martes el señor Isabel Antonio Salazar Umanzor, de 58 años de edad, al ser atropellado por un taxi de características y placa desconocida.

El mortal atropellamiento ocurrió en el sector de la Bajada del barrio La Cuesta, en San Juan del Sur, departamento de Rivas.

Don Isabel Antonio se ganaba la vida en el sector construcción, y deja en la orfandad a 5 hijos. La policía de San Juan del Sur ya investiga el caso.