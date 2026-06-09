Padre asesina a sus mellizos de 10 años y luego se quita la vida durante fiesta familiar

Una celebración de cumpleaños familiar terminó en una terrible tragedia la tarde del pasado domingo 7 de junio en un complejo de apartamentos ubicado en el vecindario de Canoga Park, en Los Ángeles, California.

Padre mata a sus gemelos y se suicida en Canoga Park, Estados Unidos

El incidente ocurrió alrededor de las 7:15 p.m. cuando un hombre de 37 años sacó un arma de fuego en medio de la reunión y disparó inicialmente contra su esposa.

La mujer logró salir ilesa de milagro tras desviarse el proyectil, lo que desató una secuencia mortal dentro del inmueble.

Inmediatamente después, el sujeto se dirigió hacia uno de los dormitorios donde se encontraban sus hijos, los pequeños hermanos mellizos Joseph y Greysen Chávez, de 10 años, a quienes les disparó a quemarropa, sin piedad alguna, y luego se quitó la vida con la misma pistola.

LAPD confirma homicidio-suicidio en Canoga Park

Agentes de la División Topanga del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) irrumpieron en la escena tras recibir alertas de tiroteo activo, localizando los tres cuerpos sin vida y el arma homicida dentro de la recámara.

Afuera del edificio se vivieron escenas desgarradoras cuando la madre de los menores colapsó en el suelo en medio del llanto.



