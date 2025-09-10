Otorgan personalidad jurídica a la Asociación Profesional de Béisbol Nicaragüense

El Ministerio del Interior de la República de Nicaragua, aprobó la personalidad jurídica de la Asociación Profesional de Béisbol Nicaragüense (APBN) mediante el Acuerdo Ministerial 21-2025.

El acuerdo fue otorgado en Managua el 8 de septiembre de 2025.

La resolución establece que la APBN funcionará como un organismo sin fines de lucro, con una duración indefinida y con domicilio en la ciudad de Managua.

De acuerdo con el documento, la asociación estará regulada por la Ley N°. 1115, «Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro», y demás leyes de la República de Nicaragua.

La representación legal de la entidad será ejercida según lo determinen su Escritura de Constitución y sus Estatutos, aprobados por la Asamblea General de Miembros.