Oro para Nicaragua en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La karateca nicaragüense Joysi Tinoco se coronó campeona en la categoría -50 kg de Karate-Do, conquistando la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se celebran del 09 al 23 de agosto en Paraguay.

Con una destacada actuación, Tinoco demostró su talento, disciplina y entrega, logrando subir a lo más alto del podio y dejando en alto el nombre de Nicaragua en esta importante cita deportiva.

Este triunfo representa un orgullo para el deporte nacional y un paso firme en el crecimiento del Karate-Do nicaragüense, que sigue sumando logros en el ámbito internacional.

Con esta victoria, la representación de Nicaragua ya cuenta con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.