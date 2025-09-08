Onda Tropical 27 traerá lluvias y fuerte oleaje a Nicaragua esta semana

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) pronosticó este lunes que durante esta semana, el país estará bajo la influencia de bajas presiones y el ingreso de la onda tropical número 27, que generará condiciones de mal tiempo, especialmente el lunes y martes.

Mal tiempo en Nicaragua: lluvias y olas peligrosas

Según el ingeniero Manuel Prado, se esperan lluvias débiles en la Costa Caribe y chubascos por la tarde en la región del Pacífico, que podrían ser fuertes pero de corta duración.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente caluroso, con máximas que oscilarán entre los 34 y 36 grados en el Pacífico y entre 31 y 34 grados en el resto del territorio.

Prado destacó que entre el 8 y el 11 de septiembre se presentará un pico de marea alta, lo que, combinado con la onda tropical, podría generar olas de hasta 2 metros en el litoral Pacífico.

Por ello, el INETER hace un llamado a la precaución, especialmente a las embarcaciones pequeñas, ya que las condiciones podrían causar daños importantes.

También se advierte a la población que vive en las costas sobre el posible ingreso de olas, especialmente de lunes a jueves.

