¡Ojo! Prohíben la pasta Colgate Total Clean Mint: el “descuento” podría salirte caro

Colgate, una de las marcas de cuidado bucal más reconocidas a nivel mundial, enfrenta una fuerte polémica luego de que varios países prohibieran la venta y consumo de su pasta dental Colgate Total Clean Mint, tras recibir múltiples denuncias de usuarios afectados.

Personas de distintos países reportaron síntomas como aftas, ampollas, ardor, inflamación en las encías, entumecimiento y otras lesiones orales después de usar el producto.

Autoridades de salud internacionales señalaron que estas molestias podían durar desde dos días hasta cinco meses y, en casos graves, afectar la calidad de vida de las víctimas, generando gastos médicos, ausencias laborales, dificultad para alimentarse y comunicarse, además de angustia emocional.

Las investigaciones apuntaron al fluoruro de estaño, uno de los ingredientes activos de la fórmula como el posible responsable de las reacciones adversas, en este caso provocó efectos no deseados en un número significativo de consumidores.

Ante la gravedad de los reportes, países como Brasil, Venezuela, México, Guatemala y Costa Rica, entre otros, prohibieron su comercialización. En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) confirmó casos clínicos directamente vinculados al uso de Colgate Total Clean Mint y ordenó su retiro inmediato del mercado. Las farmacias de Caracas ya retiraron esta presentación de sus estantes, aunque otras variantes como Colgate Total 12 Antisarro y Colgate Luminous White siguen disponibles.

¡Atención Nicaragua!

En algunos supermercados y tiendas de conveniencia del país, la pasta dental Colgate Total Clean Mint, es exhibida “en oferta” o con un gran descuento, y podría tratarse del producto prohibido en otros países.

En Tu Nueva Radio Ya, te recordamos que ¡Tu salud vale más que cualquier rebaja!.