Obligan a pagar 2 mil 500 dólares a tres sujetos que agredieron a una pobladora en barrera de Esquipulas

Los sujetos Alejandra Guerrero, Axel Sequeira y Scarlett Navarrete admitieron su responsabilidad en la agresión contra la señora Fátima Estrada, durante la apertura del juicio en Managua, donde los procesados buscaron un acuerdo para finalizar la acusación por el delito de lesiones.

Como parte de la resolución judicial, los agresores entregaron la suma de 2,500 dólares a la víctima en concepto de resarcimiento por los daños ocasionados.

Tras confirmar la recepción del dinero, Estrada aceptó el acuerdo y desistió de continuar con la acción penal, permitiendo que la jueza Irma Laguna, del Juzgado Primero de Juicio, aprobara la negociación entre las partes.

El incidente que motivó la acusación del Ministerio Público ocurrió en una barrera de toros en Esquipulas, donde una discusión por el turno de uso de un baño terminó en violencia física.

Según el relato fiscal, Alejandra Guerrero atacó a Estrada, mientras que Sequeira y Navarrete impidieron que un acompañante de la víctima interviniera para auxiliarla.

A pesar de que la Fiscalía solicitó inicialmente penas de hasta dos años de prisión, la jueza otorgó el beneficio de suspensión de la pena a los tres implicados.

Bajo esta medida, los sentenciados deberán cumplir con presentaciones periódicas ante el juzgado y tienen estrictamente prohibido acercarse o frecuentar los lugares donde se encuentre Fátima Estrada.