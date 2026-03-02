Boxeador capitalino muere al impactar contra un árbol en Jalapa

De manera inmediata perdió la vida el boxeador profesional capitalino Jorge Luis Silva Ramos, de 25 años, al estrellarse en moto contra un árbol en la comunidad la Estancia, en Jalapa, Nueva Segovia.

Jorge Luis Silva Ramos, de 25 años,

Cazadores de noticias informaron que a las 12:30 de la madrugada de hoy, Jorge Luis conducía a exceso de velocidad su moto Pulsar NS 160 color gris, placa NS 23637, en presunto estado de ebriedad, cuando perdió el control e impactó con el punto fijo.

Debido a que no portaba casco de seguridad, al chocar con el árbol, Jorge Luis sufrió un trauma craneoencefálico severo, que le provocó la muerte.

Un equipo técnico de emergencia médica de los Bomberos se presentó al lugar para atender a Jorge Luis Silva, pero lamentablemente ya no tenía signos vitales.

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Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas exactas del fatal accidente.

Jorge Luis Silva era conocido como “El Pequeño Gigante” y ostentaba récord de 3 victorias con una derrota, siendo su última pelea ante Jeffrey González.

El gremio boxístico lamentó su partida y expresó sinceras condolencias a sus familiares y amigos.