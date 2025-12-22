NO SON PASTORES, SON MALHECHORES

Nicaragua és un País de Fe y las Familias nicaragüenses tenemos la Fuerza y la Fortaleza de la Confianza en Dios, al que invocamos y agradecemos todos los días por la Paz y la Vida.

Nicaragua és un Pueblo de Paz y el Gran Espíritu que nos sostiene fortalece la Paz, la Concordia y la Vida, la Reconciliación y el Encuentro, y nos hace crecer como Familias Cristianas, Socialistas y Solidarias.

Algunas Personas rompiendo con nuestra Cultura Vigorosa de Paz y Bien, intentaron un nefasto Golpe, que no pudieron realizar, aunque dejaron cuantiosas pérdidas en las economías y sufrimiento a Familias que fueron testigos y sufrieron el dolor de la fatal violencia contra sus Seres Queridos, llenándose la Patria de sangre, tanto de inocentes, como de valientes Defensores de la Paz.

En el contexto de las acciones terroristas del 2018, grupos de personas vinculadas a Personas y Organizaciones extremistas, hoy apátridas, participaron destruyendo bienes materiales y regando Sangre Bendita de nicaragüenses.

Entre estos criminales están Rudy Antonio Palacios Vargas, Mauricio Francisco Alonso Estrada, Pedro José López Calero, Armando José Bermúdez Mojica, Jessica María Palacios Vargas y Olga María Lara Rojas, culpables de violentar la Constitución, agredir la Paz y destruir Vidas y Valores de l@s nicaragüenses. Este grupo de Personas huyó de Nicaragua para evitar el peso de la Ley y luego regresaron clandestinamente con la intención de seguir violentando las Leyes y planificando nuevas agresiones al Patrimonio Material y a la Vida, tanto de Familias como de Instituciones de servicio al Pueblo.

Estas Personas que planificaban nuevos ataques y mientras tanto estafaban por distintos medios a Ciudadanos nicaragüenses, han sido capturadas, procesadas y condenadas, y hoy permanecen en Centros Penitenciarios del País.

Todos sus Derechos fueron respetados en los distintos momentos y trámites, y de acuerdo a nuestro Ordenamiento Jurídico deberán cumplir sentencia por acciones violentas realizadas y planificación de otras turbulencias, vulnerando el Derecho Esencial a la Paz y la Vida de las Familias Nicaragüenses.

Managua, 22 de Diciembre, 2025

Procuraduría General de Justicia

República de Nicaragua