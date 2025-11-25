Niño muere impactado por camión distribuidor de gaseosas en Estelí

De forma instantánea perdió la vida, un menor de 7 años de edad, al ser atropellado por el camión placa GR 20-93 cuyo conductor se desplazaba por una de las calles del barrio Gerardo Gros de la ciudad de Estelí, la tarde de este martes.

Tragedia en Estelí: niño de 7 años muere atropellado

Cazadores de noticias informaron que el menor estaba jugando con su bicicleta al momento de ser arrollado mortalmente, por el camión que transportaba bebidas gaseosas.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente de tránsito se desplazaron al lugar para indagar la identidad de la víctima, así como del conductor del camión y su responsabilidad en el caso.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el cuerpo del menor fue trasladado por sus familiares a su casa de habitación ubicada en el mismo barrio de la tragedia.

