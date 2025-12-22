Niño de Bluefields es nombrado Maestro FIDE en XX Festival de Ajedrez Centroamericano y del Caribe

Jasmany Castillo Romero, de 12 años, se coronó campeón invicto de vigésimo festival de Ajedrez centroamericano y del Caribe de la Juventud 2025, categoría sub-12 realizado del 15 al 20 de diciembre.

Jasmany Castillo Romero, de 12 años

El festival reunió a los mejores exponentes juveniles de la región, donde Jasmary Castillo, originario de Bluefields, demostró un alto nivel técnico, disciplina y madurez competitiva, manteniéndose invicto a lo largo de todas sus partidas.

Por su impecable participación el jovencito blufileño obtuvo la norma de Maestro FIDE, convirtiéndose en el más joven en la historia de Nicaragua en alcanzar este importante reconocimiento internacional.