Niño de 4 años que jugaba con patineta muere arrollado por camioneta en Chinandega

Arrollado por una camioneta en la vía publica murió la tarde de este viernes un niño de 4 años de edad, hecho ocurrido en la entrada a la Colonia Los Policías, en la carretera Chinandega – El Viejo.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el niño estaba jugando con una patineta, cuando se le metió en el camino a la camioneta, ocurriendo la tragedia.

La policía chinandegana ya esta investigando las circunstancias reales de la tragedia vial, que cobra la vida de un segundo menor de edad en lo que va del año.

La primera victima del año fue la niña Briana Dinarte, de 8 años, quien murió en la colisión de una moto y una mototaxi en Moyogalpa, Isla de Ometepe, Rivas, el pasado 2 de enero.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que el año pasado murieron en Nicaragua 20 niños y niñas en accidentes de tránsito.