Niño de 2 años muere asfixiado con un tornillo en Villa El Carmen

Un niño de 2 años, de apellido Calero, pereció asfixiado con un tornillo en la comarca Buenos Aires, localizada en el municipio de Villa El Carmen, en el departamento de Managua.
Cazadores de Noticias dijeron que la mamá estaba cocinando y notó el que el niño tenía un objeto en la boca y se lo sacó.
Minutos después, el menor se introdujo otro tornillo a la boca pero no pudieron sacárselo a tiempo, y se le atoró en la garganta.
En un intento por salvarle la vida, el pequeño fue llevado al centro de salud de Villa El Carmen pero ya no tenía signos vitales.