Niño de 2 años muere asfixiado con un tornillo en Villa El Carmen

Un niño de 2 años, de apellido Calero, pereció asfixiado con un tornillo en la comarca Buenos Aires, localizada en el municipio de Villa El Carmen, en el departamento de Managua.

Tragedia en Villa El Carmen: niño de 2 años muere asfixiado

Cazadores de Noticias dijeron que la mamá estaba cocinando y notó el que el niño tenía un objeto en la boca y se lo sacó.

Minutos después, el menor se introdujo otro tornillo a la boca pero no pudieron sacárselo a tiempo, y se le atoró en la garganta.

En un intento por salvarle la vida, el pequeño fue llevado al centro de salud de Villa El Carmen pero ya no tenía signos vitales.

