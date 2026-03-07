Niño de 18 meses muere ahogado tras caer en una pileta en chinandega

Un niño de apenas 18 meses de edad murió de forma accidental tras caer en una pileta de concreto dentro de una vivienda ubicada en la colonia Gracsa, en el municipio de Chinandega.

La víctima fue identificada con las iniciales V.S.P. Según información preliminar, al momento del hecho el menor se encontraba bajo el cuidado de su padre dentro de la casa.

Testigos indicaron que el adulto realizaba labores de limpieza cuando, por un descuido, dejó de ver al niño durante aproximadamente diez minutos. Al notar que ya no escuchaban los sonidos habituales del pequeño, familiares comenzaron a buscarlo por toda la vivienda.

Minutos después fue encontrado sumergido en una pileta de concreto que en la propiedad es utilizada para almacenar agua destinada a que los animales beban.

El menor fue sacado inmediatamente del agua y trasladado de urgencia al Hospital Dr. Mauricio Alcalá de Chinandega. Sin embargo, al llegar al centro asistencial los médicos confirmaron que el niño ya no presentaba signos vitales.