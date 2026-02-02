Nindirí rinde homenaje al Cardenal Obando y Bravo en el centenario de su natalicio

En una acción cargada de simbolismo y gratitud, la Alcaldía Municipal de Nindirí, Masaya, en coordinación con el Gobierno Sandinista, realizó el remozamiento integral del monumento dedicado a Su Eminencia Reverendísima, Cardenal Miguel Obando y Bravo.

Nindirí honra al Cardenal Obando: Monumento renovado

La actividad se llevó a cabo en el marco del centenario del natalicio de quien es recordado como el «Cardenal de la Paz y la Reconciliación».

Las obras incluyeron el embellecimiento, pintura y ornamentación del sitio, el cual fue cubierto de ofrendas florales como testimonio del respeto y el amor que el pueblo de Nindirí y el departamento de Masaya profesan a su memoria.

Representantes locales destacaron que este homenaje busca perpetuar el invaluable legado espiritual, humano y patriótico del Cardenal, cuya labor fue fundamental en los procesos de paz y convivencia armoniosa en Nicaragua.

Con este espacio renovado, la comunidad reafirma su compromiso con los valores de unidad que el líder religioso promovió durante su vida.

