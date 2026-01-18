Niña de apenas 9 meses muere en choque de motocicletas en Puerto Cabezas

Víctima de politraumatismo murió la noche de este domingo una niña de 9 meses de nacida al colisionar la moto en que era transportada con otra motocicleta en la zona de Boomsirpi, en la jurisdicción de Puerto Cabezas, Caribe Norte.

En el hecho, 3 adultos que viajaban en las 2 motocicletas resultaron con severas lesiones, siendo llevados al hospital Nuevo Amanecer, en Bilwi, a donde también fue llevado el cuerpecito de la recién nacida.

La policía porteña está investigando las circunstancias del mortal hecho, así como los nombres de los involucrados en la tragedia, según reportan medios de comunicación del Caribe Norte.