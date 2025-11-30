¡Falta de tutela! Niña de 18 meses fallece atropellada mientras jugaba en la calle con su primito

Una niña de apellidos Velásquez Blas, de 18 meses de nacida, murió la mañana de hoy domingo minutos después de ser atropellada por un vehículo en una calle de la Cuarta Etapa del barrio Hialeah, en Managua

Tragedia en Managua: niña fallece tras atropello

Al momento de la fatalidad, la pequeña y su primito de 4 años jugaban sin la supervisión de un adulto, al otro extremo de la calle, frente al cuarto donde vivían.

Fue en ese momento que la menor fue atropellada en circunstancias que son investigadas por la policía.

INTENTARON SALVARLE LA VIDA

Stefanny Blas, de 22 años, madre de la niña, al percatarse de la tragedia salió del cuarto y pidió auxilio a las personas de la zona, recibiendo el apoyo de un conductor que la trasladó con la pequeña al hospital Fernando Vélez Paiz.

Lamentablemente la menor se rindió a la muerte en el centro asistencial a causa de las lesiones sufridas en su cráneo.

RETIENEN CAMIONETA

En el barrio, algunas personas adujeron que un vehículo blanco fue el responsable del suceso y luego se dio a la fuga.

Por ello, agentes de tránsito retuvieron a una cuadra del lugar de la fatalidad, una camioneta blanca con todo y su conductor a fin de esclarecer si fue él quien atropelló a la niña.

A esto se suma, que el niño de 4 años que jugaba con la ahora occisa señaló la camioneta como presunta responsable de la tragedia.

FAMILIA DENUNCIA FALTA DE TUTELA

Una prima de la madre de la menor expresó que la niña “no estaba bien cuidada”, dado que presuntamente, la progenitora estaba “pendiente de otras cosas” y no del verdadero cuido de la pequeña.

Stefanny Blas tiene un mes de haber llegado a vivir al cuarto que su hermana Verónica Blas alquila desde hace 4 meses en la zona, sin imaginarse que en ese lugar, su hija viviría sus últimos días.

