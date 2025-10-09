Niña de 12 años es la madre del bebé encontrado botado a orillas de una quebrada en Boaco

En el hospital José Nieborowski está siendo atendida una menor de 12 años, de iniciales G.D.O., quien fue identificada como la persona que dejó botado a un bebé el martes en la comunidad San Isidro, en el municipio de Boaco.

Niña de 12 años y su bebé reciben atención en Boaco

La menor fue ingresada al hospital debido a complicaciones derivadas del parto.

Las investigaciones policiales confirmaron que esa muchachita es la madre del recién nacido que fue rescatado por pobladores, luego de que fue abandonado en un saco macen dentro de un matorral y a orillas de una quebrada.

De acuerdo con las averiguaciones, la muchachita de corta edad resultó embarazada y dio a luz a escondidas, después de haber sido víctima de ultrajes sexuales, por lo que se está buscando al responsable de los abusos.

Al igual que su mamá, el bebé permanece recibiendo atención médica en el hospital de Boaco, con el acompañamiento del Ministerio de la Familia.

