Nicaragüenses respaldan gestión de Copresidente Daniel Ortega y Rosario Murillo

La firma M&R Consultores reveló que los resultados de una encuesta correspondiente al tercer trimestre de 2025, destacó un alto nivel de aprobación en la gestión del Gobierno Copresidido por el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública (Sismo), un 87.8% de los nicaragüenses aprueba la gestión del Copresidente Comandante Daniel Ortega, mientras que el 83.6% valora positivamente el trabajo de la Copresidenta, compañera Rosario Murillo.

El estudio también refleja que el 84.6% de los nicaragüenses considera que el Comandante Daniel es un gobernante democrático apegado a las leyes del país, y que les gusta su estilo de gobierno.

Asimismo, el 89.8 por ciento de nicaragüenses encuestados opinaron que es de su agrado la imagen del Copresidente Daniel Ortega y un 88.5 consideró lo mismo sobre la compañera Rosario.

La encuesta indica que el 85.3% de nicaragüenses opinan que el actual gobierno conduce el país por la dirección correcta y un 90.4% que le genera esperanzas.

Por otra parte, el 84.9% de los hombres y mujeres encuestados marcan un índice de predisposición hacia el gobierno del FSLN, a un 85.1% les genera esperanzas y al 84.8% les da tranquilidad y seguridad.

Con respecto a la seguridad, el 92.8% dice que la Policía Nacional actúa con profesionalismo.

Asimismo, el 91.5% considera positivo el establecimiento de relaciones diplomáticas, económicas y comerciales con Rusia y el 94.4% con la República Popular China.

El estudio se realizó de forma aleatoria a hombres y mujeres de diferentes departamentos del país, entre el 19 y el 29 de septiembre, en el marco del 23 aniversario de fundación de Sismo.

