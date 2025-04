Nicaragüense que usó perfil falso para abusar de menores enfrenta cargos y posible deportación en EE.UU.

Hasta nueve años de prisión podría recibir de condena en Estados Unidos el nicaragüense Hanier Iván Ramírez García, de 29 años de edad, quien fue acusado por la policía de atraer a menores utilizando un perfil falso de Facebook.

Hanier Iván Ramírez García

Ramírez García fue arrestado el pasado 10 de abril en un operativo coordinado por miembros de la Fuerza de Tarea de Fugitivos del Distrito Sur de los Alguaciles de Estados Unidos con apoyo de sus colegas del Distrito Norte de Iowa.

Según confirmó el Servicio de Alguaciles, Hanier Ramírez presuntamente utilizó un perfil falso en Facebook para contactar a una niña de quince años, de Iowa City.

La policía detalló que el nica fue acusado de organizar una reunión con una persona que creía que era una adolescente para tener relaciones sexuales el 27 de octubre de 2024 y enviarle una foto sexualmente explícita de sí mismo».

Las indagaciones revelan que Ramírez García supuestamente planeó un encuentro físico con la menor para fines sexuales, a pesar de haber expresado inquietud por su edad.

Se alega que, en un momento dado, envió a la víctima «una foto de su pene erecto y le pidió repetidamente que enviara ‘fotos sexys'».

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE) emitió una orden de detención contra Ramírez García mientras se encontraba bajo custodia en la cárcel del condado de Johnson.

Esta acción subraya la autoridad de ICE para intervenir incluso cuando un individuo ya está detenido por cargos locales, asegurando la posibilidad de futuros procedimientos migratorios al concluir el proceso penal estatal.

Hasta el sábado 17 de abril, Ramírez García, quien no tenía una dirección registrada, aún no había sido entregado a la custodia de ICE, por lo que no se descarta su futura deportación.