Nicaragüense Norchad Omier firma contrato con Los Angeles Clippers en la NBA

El baloncesto nicaragüense celebra un hito histórico con la firma oficial de Norchad Omier por Los Angeles Clippers.

El estelar jugador ha pactado un contrato de dos vías (two-way contract), lo que le permite ascender directamente desde el Cleveland Charge de la G League hacia la plantilla principal del equipo angelino en la NBA.

Este importante ascenso en su carrera profesional se produce tras una semana de éxitos individuales, en la que Omier fue distinguido como el Jugador de la Semana en la G League.

Asimismo, su rendimiento dominante le valió ser seleccionado para participar en el Next Up Game durante el fin de semana del All-Star, consolidando su posición como uno de los prospectos más sólidos para el baloncesto de máxima categoría mundial.