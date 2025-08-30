Nicaragüense muere en accidente de tránsito en Estados Unidos

El joven César Noel Salgado Roque, de 25 años de edad, falleció en un accidente de tránsito ocurrido a las diez de la noche de ayer viernes en Estados Unidos.

Los escuetos informes obtenidos señalan que Salgado Roque se dirigía a su casa a descansar tras una larga jornada laboral cuando ocurrió el accidente vial que cobró su vida.

Cesar Noel Salgado Roque estaba viviendo en la ciudad de Lompoc, en California, y antes de irse a Estados Unidos habitaba en el sector de Las Palmeras, en el barrio Cristo Rey, de Jalapa, Nueva Segovia.

Sus familiares están solicitando ayuda para repatriarlo y realizar sus funerales en la tierra que lo vio nacer.

Quienes deseen apoyar a la familia doliente pueden llamar a los celulares número 8602-3577 y 8513-7699.