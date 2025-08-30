type here...
Buscar
34.7 C
Managua
sábado, agosto 30, 2025
Destacadas

Nicaragüense muere en accidente de tránsito en Estados Unidos

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El joven César Noel Salgado Roque, de 25 años de edad, falleció en un accidente de tránsito ocurrido a las diez de la noche de ayer viernes en Estados Unidos.

Los escuetos informes obtenidos señalan que Salgado Roque se dirigía a su casa a descansar tras una larga jornada laboral cuando ocurrió el accidente vial que cobró su vida.

Cesar Noel Salgado Roque estaba viviendo en la ciudad de Lompoc, en California, y antes de irse a Estados Unidos habitaba en el sector de Las Palmeras, en el barrio Cristo Rey, de Jalapa, Nueva Segovia.

Sus familiares están solicitando ayuda para repatriarlo y realizar sus funerales en la tierra que lo vio nacer.

Quienes deseen apoyar a la familia doliente pueden llamar a los celulares número 8602-3577 y 8513-7699.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456