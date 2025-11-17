Nicaragüense muere desangrada al ser acuchillada por su marido pinolero en Costa Rica

La compatriota Belkis Molina, de 35 años de edad, murió desangrada la tarde de este domingo al ser acuchillada en una pierna por su marido también nicaragüense, dentro de una cuartería en San José, Costa Rica.

Femicidio en San José: nicaragüense muere apuñalada

La compatriota recibió la cuchillada en la vena femoral de su pierna izquierda, a manos de su marido de apellidos Burgos Castillo, también nicaragüense, durante una discusión de pareja.

El pinolero Burgos Castillo huyo del lugar, pero fue capturado al regresar a la cuartería, para ver qué había pasado con su esposa, de quien desconocía que había muerto desangrada.

Según el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, el compatriota Burgos Castillo cuenta con amplio expediente por delitos como robo agravado, hurto y delitos sexuales, y ahora será enjuiciado por Femicidio.

