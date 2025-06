Nicaragüense muere a bordo de una moto prestada mientras visitaba a su familia en Honduras

Un doloroso accidente enlutó a una familia nicaragüense después de que Silverio Hernández, de 27 años, perdiera la vida trágicamente en tierras hondureñas. El fatal suceso ocurrió en la colonia El Arenal, ubicada en la salida hacia Tegucigalpa sobre la carretera CA-6, en la ciudad de El Paraíso, departamento del mismo nombre.

Trágico accidente en Honduras causa dolor a familia nicaragüense

Según testigos presenciales, Silverio conducía una motocicleta en una zona muy transitada cuando intentó realizar una maniobra de adelantamiento en una curva con poca visibilidad.

El joven no logró percatarse de que un vehículo venía en dirección contraria, provocando una colisión que lo lanzó por los aires e hizo que impactara violentamente contra el vidrio frontal del automotor.

Los golpes internos que recibió fueron tan severos que lamentablemente falleció de manera instantánea, sin que nada pudieran hacer las personas que se encontraban cerca del lugar del accidente para auxiliarlo.

Esposa desconsolada

La escena se tornó aún más desgarradora cuando la esposa de Silverio llegó hasta el lugar del siniestro. Entre lágrimas y visiblemente afectada, la mujer explicó que ambos se encontraban de visita en la casa de su cuñada en Jacaleapa, una localidad cercana.

«Venimos de visita donde mi cuñada, me dijo que regresaría pronto, pero Silverio salió a pie y no imagino dónde consiguió prestada la motocicleta. Y ahora me avisan que sufrió este accidente y murió«, relató la esposa mientras era consolada por personas presentes en el sitio de la tragedia.

Lo más desgarrador de esta historia es que Silverio deja en la orfandad a dos pequeños niños: Un bebé de apenas un mes de nacimiento y otro pequeño que permanece en Nicaragua.

Familiares confirmaron a medios hondureños que la víctima residía en Estelí, Nicaragua, y se encontraba temporalmente en el país vecino visitando a unos parientes cuando ocurrió el fatal accidente.

«La víctima residía en Estelí y vino a encontrar la muerte en otro país donde estaba de paso«, comentó un familiar visiblemente consternado por la situación.

Las autoridades hondureñas realizaron los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cuerpo, mientras que los familiares comenzaron los trámites necesarios para repatriar los restos de Silverio a su natal Estelí, donde será velado y sepultado.