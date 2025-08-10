Nicaragüense fallece en un accidente de tránsito en Costa Rica justo cuando regresaba a su país

Una nicaragüense de 45 años de edad, identificada como Cristina de Jesús Martínez Muñoz, murió la madrugada de este domingo al verse envuelta en un accidente de transito en La Unión de Cartago, en Costa Rica.

La compatriota viajaba en un vehículo con otros pinoleros con destino a Nicaragua para reunirse con familiares, cuando por causa desconocida el conductor del vehículo perdió en la autopista Florencio del Castillo.

El chofer al perder el control colisiono con otro automóvil y después impactó violentamente contra un árbol, partiéndose en dos el carro en que viajaban.

En el hecho resultaron lesionados el chofer y otras 2 personas más que venían para Nicaragua acompañando a la ahora fallecida Martínez Muñoz.

La pinolera fallecida en el accidente de transito en Costa Rica era supuestamente originaria de la comunidad Cerro Blanco Abajo, municipio de San Juan del Río Coco, departamento de Madriz.

El caso ya es investigado por la policía costarricense de tránsito.