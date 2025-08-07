Nicaragüense es encontrado sin vida en Piedras Negras, México

El ciudadano Óscar Danilo Solís Vásquez, de unos 33 años de edad y originario de Nagarote, León, fue hallado sin vida dentro de una casa en la colonia Las Malvinas, de Piedras Negras, Coahuila, México.

Inicialmente se especuló que podría tratarse de un suicidio, sin embargo, tras la autopsia se confirmó que falleció por causas naturales y su cuerpo está en espera de ser reclamado en el Servicio de Medicina Forense de Piedras Negras.

Familiares dijeron que Oscar Solís salió de Nicaragua con rumbo a Estados Unidos, pero no pudo pasar y se quedó en México, donde trabajaba y rentaba un cuarto.

Los restos permanecerán en resguardo hasta que los familiares realicen el trámite correspondiente para su repatriación.