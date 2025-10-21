Nicaragüense es encontrado muerto en un calle de la Zona 4 de Guatemala

El nicaragüense Pablo de la Cruz Martínez, de 65 años, fue encontrado muerto la madrugada de este martes envuelto en un trapo sobre una acera de la sexta avenida en la zona 4 de la capital guatemalteca.

Piden ayuda por nicaragüense hallado muerto en Guatemala

La señora María Cristina M. informó a Tu Nueva Radio Ya que la familia de don Pablo habita del bar Beysi dos cuadras y media abajo, en la colonia Primero de Mayo – Posada del Sol, en la ciudad de León.

Doña María Cristina informó que en Guatemala, don Pablo de la Cruz no tenía cédula de identidad y le pide a su familia que por favor se contacten con ella al celular 8357-3992 en Nicaragua o a Guatemala al celular 502-5238-5182.



