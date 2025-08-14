Nicaragüense es asesinado en Cleveland, Ohio, Estados Unidos

El compatriota Francisco de Jesús Cruz Irías, de 34 años, fue asesinado a golpes y balazos por desconocidos que lo atacaron supuestamente para robarle en la Avenida Lawn, de la ciudad de Cleveland, en Ohio, Estados Unidos.

Asesinan al nicaragüense Francisco Cruz en Cleveland

El crimen sucedió la noche del martes 12 de agosto, cuando cinco delincuentes se acercaron a Cruz Irías, lo atacaron a puñetazos y patadas, y luego uno de ellos le disparó con una pistola en el corazón y la pierna derecha.

El pinolero tenía varios años de haberse establecido con su esposa en la ciudad de Cleveland, catalogada de altamente peligrosa por la comunidad latina, que frecuentemente es víctima de crímenes y de diversos hechos delictivos.

Allegados dijeron que Francisco de Jesús era un hombre muy trabajador, amable, cariñoso y de buen corazón, siempre dispuesto a ayudar a otras personas que tuvieran alguna necesidad.

Mientras las autoridades investigan los hechos, los parientes de Francisco Cruz están solicitando apoyo económico para poder repatriar sus restos y darle cristiana sepultura en la tierra que lo vio nacer.

Quienes deseen colaborar pueden llamar o escribir por WhatsApp al número 001 (216) 925 6132. Toda ayuda será de gran valor para acompañar a la familia en esta difícil situación.

