Nicaragüense es asesinada en Carolina del Norte, Estados Unidos

La compatriota Meyling Mercedes Carrión Ruiz, de 35 años, fue encontrada muerta en el cuarto que alquilaba en la ciudad de Greensboro, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

La nicaragüense Meyling Mercedes Carrión Ruiz

Meyling Carrión era originaria del departamento de León y su cuerpo sin vida fue encontrado el lunes 25 de agosto, por miembros de los servicios de emergencia que acudieron a un llamado de socorro.

La policía de Greensboro calificó la muerte como el homicidio número 26 de esa ciudad estadounidense en lo que va del año 2025, y está pidiendo apoyo de la ciudadanía para lograr esclarecerlo.

La infortunada tenía varios años de haber llegado a Estados Unidos y los detalles sobre la manera en fue asesinada aún no han sido dados a conocer de manera pública.

En publicaciones realizadas en medios periodísticos, allegados a la fallecida pidieron a las autoridades que investiguen a la pareja de Meyling Mercedes Carrión en relación con su muerte.

