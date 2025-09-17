Nicaragüense es asesinada de 8 disparos por su pareja en California, Estados Unidos

La pinolera Ileana del Carmen Arce, de 38 años de edad, fue ultimada a balazos por su pareja el mexicano Ángel Salazar, en Estados Unidos.

El crimen ocurrió en un complejo de apartamentos en North Hills, Los Ángeles, California, a las 11 de la noche del lunes 15 de septiembre.

La Policía se enteró del hecho sangriento al acudir a un llamado sobre disparos escuchados en la avenida Orion cerca de la calle Nordoff.

Ileana vivía en California desde el 2021 y recientemente había viajado a Miami para ver a su hijo de 5 años y su hija de 15, quienes vivían con su padre desde enero.

Supuestamente planeaba trasladarse a vivir a Miami para estar más cerca de sus hijos y al regresar a California, decidió decirle a su pareja, que debían separarse.

Las investigaciones indican que en ese momento el mexicano Ángel Salazar sacó de la habitación al garaje a Ileana y le asestó 8 balazos, dejándola gravemente herida.

Cuando llegó la ambulancia, la mujer aún estaba con vida y sus últimas palabras fueron que les cuidaran a sus hijos.

Asimismo, la mujer originaria de Chichigalpa, Chinandega, dijo que Ángel Salazar le había disparado y después falleció.

Mientras tanto, el mexicano huyó del lugar y está siendo buscado por las autoridades de Los Ángeles.

