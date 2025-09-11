Nicaragüense desaparece tras salir a comprar comida en Estados Unidos, hace casi un mes

Sumamente angustiada se encuentran los familiares del compatriota Cándido Lagos Berríos, de 32 años, quien desapareció misteriosamente en Miami, Florida, Estados Unidos, desde el pasado 17 de agosto.

Cándido Lagos Berríos, de 32 años

De acuerdo con sus familiares, Cándido salió del apartamento que alquilaba para ir a comprar comida y ya pasaron 25 días sin que se tengan noticias de su paradero.

Dulce Lagos, hermana de Cándido, dijo que lo han buscado en distintos lugares, incluyendo las cárceles Migración y no lo han localizado, por lo que pidieron a la población latina, les ayuden a encontrarlo.

Antes de irse a vivir hace 3 años a Estados Unidos, Cándido vivía con su familia en la Mina Limón, Malpaisillo, departamento de León.

