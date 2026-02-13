Nicaragüense condenado a 30 años por abusar de niña en Estados Unidos

El nicaragüense Maycon Stiven Molina Perez, de 23 años, fue condenado a 30 años de cárcel, tras ser declarado culpable de violar a una menor de edad, en la ciudad de Laramie, en Wyoming, Estados Unidos.

Condena de 30 años para nicaragüense por crímenes en EE.UU.

El caso fue descubierto por la mama de la víctima al revisarle su celular, encontrando video pornográficos de ella con el nica Molina, por lo que hizo la denuncia en la policía.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el compatriota Maycon Molina se mudó al estado de Colorado, en donde la policía lo capturó cuando pretendía regresarse a Nicaragua.

Al ser detenido, la policía gringa le encontró en su celular más videos pornográficos con menores de edad norteamericanas y de otras nacionalidades.

El joven es oriundo de Nueva Segovia, según una nota de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El compatriota Maycon Molina pasará 30 años preso en una cárcel de máxima seguridad y cuando termine su condena en el año 2057, será deportado a Nicaragua.

