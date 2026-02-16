Nicaragua y China consolidan modelo de hermandad y cooperación con nueva entrega de buses

Los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, presidieron el acto de entrega de 180 buses Yutong desde la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua, la tarde de este lunes.

Entrega de 180 buses Yutong refuerza lazos Nicaragua-China

En la actividad también participaron el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de la República; el embajador de la República Popular China, Qu Yuhui, representantes de la empresa Yutong y transportistas protagonistas de cooperativas de Managua y otros departamentos.

El embajador de la República Popular China en Nicaragua, Señor Qu Yuhui, expresó su satisfacción por acompañar la entrega de microbuses, destacando la amistad y cooperación entre Nicaragua y China.

Señaló que la actividad coincidió con la celebración del Festival de Primavera, una de las fechas más importantes para China.

El embajador de China afirmó que en sus primeros meses en el país ha constatado avances en infraestructura, vivienda social, carreteras y salud. “Estos proyectos reflejan el compromiso del Gobierno nicaragüense con el bienestar de la población”.

Asimismo, resaltó el liderazgo de los Copresidentes Comandante Daniel y Compañera Rosario, y subrayó las coincidencias entre el Partido Comunista de China y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, al priorizar el desarrollo y felicidad de sus pueblos.

Destacó que la cooperación bilateral ha avanzado significativamente en poco más de 4 años. “Ambos países mantienen una sólida confianza política, basada en el principio de Una Sola China y el respeto a la soberanía. La relación se desarrolla sin imposiciones ni injerencias, sobre la base del respeto mutuo y beneficios compartidos”.

El embajador de China reconoció también el aporte de las empresas chinas en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, calificando la cooperación como un modelo entre países en desarrollo.

También se mostró convencido que, para este nuevo Año del Caballo, van a trabajar aún más, en esfuerzos conjuntos entre China y Nicaragua en áreas como comercio, cultura, educación y capacitación profesional. Y recordó además que próximamente se conmemorará el quinto aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas.

El señor Qu manifestó su deseo de que Nicaragua continúe avanzando en paz, estabilidad y desarrollo bajo el liderazgo de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo. sus autoridades.