Nicaragua y China celebran aniversario de relaciones con lanzamiento de Libro Azul en Mandarín

La Embajada de Nicaragua en China conmemoró este miércoles dos importantes hitos diplomáticos: el 4to Aniversario del Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas entre ambos países y el 40 Aniversario de la relación entre el FSLN y el Partido Comunista de China (PCCh).

Nicaragua y China celebran 40 años de amistad diplomática

La celebración tuvo lugar en Beijing y contó con la presencia de altos funcionarios chinos, diplomáticos de países hermanos, empresarios y la comunidad nicaragüense.

El momento central de la recepción fue el lanzamiento oficial del Libro Azul… de Rubén Darío en idioma chino mandarín.

Este evento marca un hito en la cooperación cultural y educativa bilateral, haciendo que la obra cumbre del «Príncipe de las letras castellanas» esté disponible para el pueblo chino a partir de este día.

El Embajador de Nicaragua en China, compañero Ramiro Cruz, transmitió los saludos de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, y destacó los rápidos avances de la relación bilateral.

El Embajador repasó los logros de la cooperación en áreas cruciales como Infraestructura, Educación, Comercio, Salud, y Prevención de Desastres.

Además, reiteró la adhesión de Nicaragua al principio de Una Sola China y agradeció la cooperación solidaria para la construcción de viviendas de interés social y el mejoramiento del transporte urbano.

Representantes del Gobierno y del Partido Comunista Chino destacaron los lazos históricos, la confianza política y la excelente relación entre los líderes, reafirmando la disposición de China a fortalecer los lazos con Nicaragua como un socio estratégico en la región centroamericana.