Comunicadores de RT en Español y del Canal de Documentales RTDoc confirmaron la celebración en Nicaragua del Festival de Documentales RTDoc “El Tiempo de Nuestros Héroes”, que se llevará a cabo del 9 al 13 de diciembre en la Sala Mayor de Cinemateca Nacional, en Managua.

Este evento busca fortalecer los lazos comunicacionales y proyectar narrativas enfocadas en la defensa de la verdad verdadera y la estabilidad de los pueblos.

Una delegación de alto nivel del Grupo RT llegará a Nicaragua a partir del 7 de diciembre para participar en el festival.

Entre los compañeros que visitarán el país se encuentran Ekaterina Yákovleva, Directora de Documentales de RT y Productora General del festival; y Daria Zhelnovod, Jefa del Departamento de Proyectos de Internet y Coordinadora de relaciones internacionales de RT.Doc.

Otros honorables visitantes son Boris Kuznetsov, Jefe del Departamento de Programas de RT en Español y Yulia Opárina, Jefa del Departamento de Marketing de RT.

La delegación cinematográfica de RT.Doc también estará representada por los directores Oleg Nékishev, Kirill Puzyrny y Artiom Sómov, junto con el operador Anton Mescheriakov y el director de montaje Alekséi Mináev.

Durante su estadía en Nicaragua, la delegación del Grupo RT tiene previsto realizar una serie de encuentros y compartirá con diversos sectores de la comunicación y la juventud.

Entre ellos se encuentran los Comunicadores Sandinistas, Documentalistas nicaragüenses, miembros de la Red de Jóvenes Comunicadores de JS19J y Estudiantes de las Universidades del Pueblo, promoviendo un espacio de intercambio y colaboración.

El festival proyectará una selección de documentales de RTDoc, entre los que se destacan títulos como «Familias de Rusia», «Donbass. Guerra. Maidán», «Donbass: Sigo Vivo», «Caravana Antifascista – Destino Donbass», «Niños de la Tundra: Entre 2 Mundos» y «Voluntarios de Donbass: La Unión hace la Fuerza», entre otros.

De esta manera, los Comunicadores Sandinistas de Nicaragua y los comunicadores de RT buscan seguir avanzando juntos en la labor comunicacional para la defensa de la verdad, la estabilidad y la paz de nuestros pueblos