Nicaragua recibe fraternalmente delegación de Xinhua, la agencia de noticias china

Una delegación de alto nivel de la Agencia de Noticias Xinhua, la principal plataforma mediática de la República Popular China, aterrizó este domingo en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde fueron recibidos con honores por representantes de nuestro gobierno.

Periodistas chinos de Xinhua llegan a Nicaragua para fortalecer cooperación mediática

La visita marca el inicio del Foro de Cooperación Mediática y Cultural China-Nicaragua, un espacio diseñado para «estrechar la colaboración» entre ambos países.

Entre los asistentes destacan Jiang Yan, director general de Xinhua para América Latina, y Chen Jun, gerente general de la misma región.

Una delegación con peso periodístico

La comitiva incluye no solo a altos ejecutivos de la agencia, sino también a corresponsales como José Gabriel Martínez Rodríguez (corresponsal regional) y Ricardo Montoya Castillo, camarógrafo de la cadena.

El gobierno sandinista, por su parte, transmitió un «abrazo fraterno» en nombre del Copresidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo, dirigido especialmente al presidente chino Xi Jinping.

«Reafirmamos los lazos de solidaridad con el heroico pueblo chino», señalaron nuestras autoridades durante el recibimiento fraterno.

Este foro busca profundizar el intercambio cultural y mediático entre ambas naciones y así sentar las bases para futuros proyectos conjuntos en comunicación, especialmente en coberturas bilaterales.