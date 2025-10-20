Nicaragua realizará el IV Ejercicio Nacional de Protección de la Vida el 18 de diciembre

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, promueve a través del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), el desarrollo del IV Ejercicio Nacional de preparación para proteger la vida, a realizarse el 18 de diciembre, a las 10 de la mañana.

El principal objetivo del Ejercicio Nacionales es fomentar en la sociedad nicaragüense buenas prácticas de auto protección en sinergia con las acciones y mecanismos de protección de las instituciones que aseguren la adecuada preparación ante cualquier emergencia ante eventos naturales o de carácter antrópico.

En el mismo participan la población en general, estudiantes universitarios; trabajadores, comerciantes de los mercados, trabajadores de Zonas Francas, Instituciones del Gobierno Central y sus delegaciones; Alcaldías, UVES y Juventud Sandinista.

En el IV Ejercicio Nacional de Protección de la Vida participan técnicos del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Defensa Civil, Bomberos Unidos, Cruz Blanca y Policía Nacional.