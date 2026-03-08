Nicaragua pierde tercer juego del Clásico Mundial ante Israel

En su más discreta presentación, la selección de béisbol de Nicaragua perdió su tercer juego del Clásico Mundial de béisbol con marcador de 5-0 ante Israel, la noche de este domingo.

La transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya, fue realizada desde Janixia Grill, en el km 15 carretera nueva a León.

El bateo nicaragüense fue reducido apenas a dos hits, conectados por Mark Vientos y Melvin Novoa, también se tragaron once ponches, siendo el partido donde menos hits se conectaron y hasta ahora el único donde no hacemos carreras.

Los últimos seis episodios del juego el bateo nicaragüense fue dominado de forma perfecta.

Por Nicaragua el Grandes Ligas Carlos Rodríguez, trabajó cuatro entradas, permitió una carrera, dos hits y recetó cuatro ponches.

El lanzador derrotado por Nicaragua fue Dilmer Mejía, trabajó un tercio de ininngs y permitió cuatro carreras.

También lanzaron Juan Carlos Ramirez, Carlos Teller, Kenword Burton y Oscar Rayo.

Con tres derrotas sin victorias, este lunes Nicaragua ya eliminada se enfrenta a Venezuela, a las cinco de la tarde para completar su calendario en el Clásico Mundial.