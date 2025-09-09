Nicaragua pierde de visitante ante Honduras en eliminatorias mundialistas

La selección de fútbol de Nicaragua perdió su primer juego en las Eliminatorias rumbo al mundial 2-0 ante Honduras, la noche de este martes en Tegucigalpa.

Dos errores del equipo nicaragüense le dieron las oportunidades a los catrachos que no las desaprovecharon.

El primer gol de Honduras, llegó en el minuto 47, por un error en el despeje del defensor nicaragüense Oscar Acevedo, que fue aprovechado por Rommel Quioto.

El segundo tanto fue aún peor, Honduras hizo un cambio de juego largo y el defensor nacional Angelo Velazque controló de pechito y le dio la pelota a Vega, que anotó el segundo gol.

En el otro partido del grupo Haití sorprendió y empató 3-3 ante Costa Rica.

La tabla de posiciones del grupo tiene a Honduras con cuatro puntos en primer lugar, Haití y Costa Rica tienen dos puntos y Nicaragua es ultimo lugar con un punto.

El próximo juego de Nicaragua será el 9 de octubre en el estadio Nacional, de Managua ante Haití, espere transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.