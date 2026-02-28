Nicaragua informa sobre reunión con autoridades de Costa Rica en Peñas Blancas
Hoy Sábado, 28 de Febrero de 2026, en la Frontera Nicaragüense de Peñas Blancas, autoridades de nuestra Cancillería, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional y Ministerio del Interior se reunieron con Autoridades de la Cancillería, Ministerio de Seguridad Pública, Fuerza Pública y Policía de Fronteras de la República de Costa Rica, con el objetivo de abordar mecanismos de coordinación en la lucha contra el crimen organizado y la minería ilegal.
La Delegación de Nicaragua transmitió la bienvenida a la Delegación de Costa Rica, liderada por el Canciller Arnoldo André Tinoco y el Ministro de Seguridad Pública Mario Zamora Cordero.
El Canciller Arnoldo André Tinoco de Costa Rica expresó algunas preocupaciones de su país en relación a la extracción ilegal de sedimento minero en Las Crucitas, ubicado en territorio costarricense; resaltando que Costa Rica no discute la soberanía plena de Nicaragua sobre el Río San Juan y expresando el interés de encontrar soluciones comunes.
La Delegación de Nicaragua expresó la histórica vocación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por garantizar la seguridad
del Pueblo Nicaragüense en todo el territorio nacional, incluyendo la zona fronteriza y el Río San Juan, destacando las relaciones respetuosas entre nuestros Pueblos y que la situación expuesta sobre la minería ilegal se origina en territorio costarricense, siendo un problema que afecta a ambos Países.
Ambas delegaciones coincidimos en fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades de ambos Países, estableciendo una comunicación periódica y fluida a efectos de mejorar el resguardo soberano de cada País.
Ministerio de Relaciones Exteriores Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
República de Nicaragua