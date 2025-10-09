Nicaragua inaugurará Academia Universitaria de Idiomas Brian Wilson

En saludo a Octubre Victorioso, el próximo viernes 17 de octubre, será inaugurada Academia Universitaria de Idiomas “Brian Wilson”, y de manera simultánea, el inicio de las matrículas.

El pacifista estadounidense Brian Wilson

En este espacio educativo, se impartirán los idiomas: ruso, Chino-Mandarín, inglés, francés, portugués, alemán, italiano y coreano, en la modalidad diario, sabatino y dominical.

Los horarios: Matutino de 8 a 12, Vespertino de 1 a 5, los sábados y domingo de 8 a 3. La meta es, mil 360 protagonistas anualmente, los que serán acreditados y certificados por la UNAN Managua.

La Academia Universitaria de Idiomas “Brian Wilson”, cuenta con 12 aulas con capacidad de 10 personas, 3 aulas de 20 personas, auditorio, Sala para establecer aula de tecnologías digitales, entre otros espacios.

Inauguración Academia de Idiomas Brian Wilson



