Nicaragua hace historia empatando a 1 – 1 a Costa Rica en Eliminatorias al Mundial de Fútbol 2026

Momentos de tensión que le pudieron parar el corazón a más de uno, vivieron la noche de este viernes los más de 18 mil asistentes al Estadio nacional de futbol, en Managua, durante el partido entre Nicaragua y Costa rica que quedo empatado a un gol.

Nicaragua desde el principio del juego se le planto al equipo costarricense, sin embargo, en una jugada polémica el árbitro mexicano le receto tarjeta roja a un jugador pinolero, dejando a la tropa nicaragüense con 10 jugadores.

El hecho facilitó que los ticos en el segundo tiempo se fueran adelante un gol a cero, mediante un cabezaso, imposible de detener para el arquero pinolero.

La emoción y nervios volvieron a hacer que los aficionados se comieran las uñas cuando el árbitro decreto un penal a favor de Nicaragua, el que fue ejecutado magistralmente por Byron Bonilla, convirtiéndose en el primer nicaragüense en anotarle a Costa Rica y a su portero estrella Keylor Navas.

El arbitro dio unos 10 minutos exagerados de tiempo extra, pero la selección nicaragüense aguanto y aguanto, y logro el empate a un gol, algo que nadie se imaginaba.