Nicaragua felicita a Laura Fernández, nueva presidenta de Costa Rica

A través de un mensaje oficial, el Gobierno de Nicaragua saludó el triunfo de la señora Laura Fernández, quien resultó electa como presidenta de la República de Costa Rica en los comicios celebrados este domingo.

Laura Fernández, presidenta electa de la República de Costa Rica

El mensaje destaca la cercanía y hermandad entre ambas naciones vecinas, enfatizando la importancia de promover la unión centroamericana para superar desafíos pendientes en términos de seguridad, justicia y equidad para las mayorías, reafirmando el compromiso de Nicaragua con la paz y la convivencia armoniosa en la región.

A continuación, la misiva íntegra

Managua, 2 de Febrero, 2026

Señora Presidenta Electa

de la República de Costa Rica

Doña Laura Fernández

Sus Manos

Estimada Doña Laura :

Celebramos su Triunfo el día de ayer, celebrando también el ambiente pacífico y alegre en ese Domingo de confirmación de los Caminos de Concordia que vive, desea y merece el Pueblo Fraternal de Costa Rica.

A Usted, como Mujer en la Presidencia de Costa Rica, todo lo Mejor, confiando en Dios que seguirá bendiciendo las Realizaciones y los Nuevos Proyectos de Desarrollo y Convivencia Armoniosa de las queridas Familias y Comunidades de Costa Rica.

Desde nuestra Cercanía y Hermandad de Vecinos en una Historia que nos comunica entre realidades propias, y en esta Centroamérica que pensamos debe unirnos cada vez más para superar los desafíos pendientes, sobre todo en términos de Seguridad, Justicia y Equidad para las mayorías, nuestro Reconocimiento, Respeto y Aprecio, seguros de que promoviendo la Unión y la Paz tod@s tendremos ese Futuro de Plenitud que tanto hemos procurado.

Felicidades, Doña Laura, a Usted, a su Pueblo, a su Familia.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo