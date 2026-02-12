Nicaragua felicita a la Primera Ministra de Barbados por su histórica victoria electoral

El Gobierno de Nicaragua envió este día un mensaje de felicitación a la Excelencia Mia Amor Mottley, tras el triunfo abrumador del Partido Laborista de Barbados (BLP) en las elecciones generales. En la misiva, Nicaragua celebra la ratificación de la confianza del pueblo barbadense en el liderazgo de Mottley por tercera vez consecutiva.

A continuación nota íntegra:

Managua, 12 de Febrero, 2026



Excelencia

Mia Amor Mottley

Primera Ministra de Barbados

Bridgetown

Estimada Primera Ministra:

Desde nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, transmitimos nuestras Cálidas Felicitaciones por la abrumadora Victoria obtenida por el Partido Laborista de Barbados (BLP) y su Reelección como Primera Ministra de Barbados, durante las Elecciones Generales celebradas este 11 de Febrero.



Celebramos este Histórico Triunfo Electoral, que ratifica, por tercera vez consecutiva, la Confianza en su Firme Liderazgo para continuar guiando al Hermano Pueblo de Barbados por sendas de Paz, Seguridad, Justicia, Bienestar y Desarrollo.



Hermana Primera Ministra, puede contar Usted con la Amistad y Solidaridad del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, así como con nuestra voluntad de continuar estrechando los Vínculos de Hermandad que nos unen como Pueblos Libres, Soberanos e Independientes de Nuestramérica Latina y Caribeña.

Nuestro reconocimiento y respeto a Usted, su Pueblo y Gobierno, con la certeza de seguir trabajando juntos en la construcción de un Mundo más Inclusivo y Equitativo, de Valores e Ideales compartidos.

Firmas

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo